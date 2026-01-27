ダブルツリーbyヒルトン大阪城は、「SENランチ＆ストロベリースイーツビュッフェ」「SENディナービュッフェ〜ヨーロピアン×韓国フードスペシャル〜」を2026年1月13日から3月15日まで、「ストロベリーアフタヌーンティー」を2025年12月26日から3月15日まで提供する。オールデイダイニング「レストラン SEN（千）」のランチのビュッフェでは、いちごを使った約15種のスイーツをそろえる。「いちごのトゥンカロン」や「ロングストロ