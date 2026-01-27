現在まで29名が決定し、残り1名は後日発表となる(C)産経新聞社3月の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で大会連覇を狙う侍ジャパンの井端弘和監督が1月26日、都内ホテルで会見に臨み、追加メンバー10名を発表した。【動画】何度見ても飽きない！「大谷VSトラウト」をもう一度チェック投手と野手5名ずつが選ばれており、山本由伸（ドジャース）、鈴木誠也（カブス）、岡本和真（ブルージェイズ）、村上宗隆（ホワ