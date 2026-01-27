井端監督が侍ジャパンの追加メンバー10人を発表した(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnext充実の29人連覇に向け、充実の顔ぶれが揃った。1月26日、侍ジャパンの井端弘和監督が都内で会見を実施。来る3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する追加メンバー10人を発表。これで手続き等の関係で遅れている1人を除く総勢29人のメンバーが決まった。【動画】何度見ても飽きない！「大谷VSトラウト」をもう一度チェ