海外の空港で、飛行機の乗り継ぎに間に合わず「どうしよう」。【プレイリスト】音声で聞く体験談英語もあまり話せない女性の前に現れた男の人達がとった行動は。＜アルミ母さん（群馬県・50代女性）からのおたより＞数十年前、夫が海外単身赴任して初めてのお正月のことです。1人で過ごすのは寂しいだろうと思い、私は3人の子ども達(大学1年、中1、小5)を連れて赴任先へ行くことに。不安はありましたが、海外には何回か行っている