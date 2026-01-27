北朝鮮の金正恩総書記が1月20日、咸鏡北道にある温堡（オンポ）勤労者休養所の竣工式に姿を見せた。朝鮮中央テレビが伝えた映像では、黒いロングコートに革靴という屋外用の装いのまま浴場エリアを歩き回り、利用者が着衣していたとはいえ女湯にまで踏み込む場面が映し出された。指導者の“現地指導”としては異様な力の入りようだ。金正恩氏は就任以来、紋繍（ムンス）遊泳場や美林（ミリム）乗馬クラブなど、派手なレジャー施設