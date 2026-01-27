突然ですが、「VAR」の正式名称知っていますか？サッカー好きは必見！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「ビデオアシスタントレフェリー」でした！VARとは「Video Assistant Referee（ビデオアシスタントレフェリー）」の略称で、主にサッカーの試合において映像を用いて主審の判定を補助する仕組みのことです。VARは装置そのものを指す場合もありますが、本質的には映像技術を使って判定の正確性を高めるための審判支援