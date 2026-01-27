ニッチな業界で世界一の日本企業「今年は、株価を予想するのが難しい年です。そんな時は、投資先としてニッチな業界で世界シェアを誇る企業に注目するのもよいでしょう。株価が比較的安定し、配当利回りが4％前後の銘柄が一定数あるうえ、市場規模が小さかったり競合が少なかったりして、他社と比較しにくいため投資家も評価しづらく、株価が割安に放置されている場合もあります」そう解説するのは、金融アナリストの三井智映子氏