人間関係をつくる第一歩となるのが「挨拶」です。IQ120を超える優秀な園児を多数育ててきた「東京いずみ幼稚園」の小泉敏男園長は、幼児教育において挨拶をことのほか重視しています。それは挨拶ができることと、その習慣化で子どもに多くの力を身に付けさせることができるからです。小泉氏の考えを著書『最高の育て方事典』から紹介します。「自由放任」では育たないものがある乳幼児期の子育ては自由放任でいい、という考え方の