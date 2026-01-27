人気作家の柚月裕子さんが、ワッグルのタイコンペに参加してくれました。 タイが初めての柚月さん、コンペ開催地のパタヤでラウンドしたみっつのコースと、経験なさったタイの魅力を綴っていただきました。 「タイに、絶タイ、また行きタイ！」柚月裕子 昨年の十一月、タイへ行ってきた。このタイ行きは、一年前から決めていたものだ。ワッグルで第一回のタイコンペが行われた記事を読んで、行きたいと思ってい