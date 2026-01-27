スノーボード・ハーフパイプの平野流佳選手がミラノ・コルティナ五輪金メダルに向け、自身の強みを語りました。W杯種目別で3シーズン連続で年間王者に輝いた平野流佳選手。平野流佳選手の武器はトリプルコーク1440という縦3回転、横4回転の大技です。この技は平野歩夢選手が2022年の北京五輪で世界初成功させ金メダルを獲得した技。ですが4年が経ち、今ではトップ選手の多くがこの技を取り入れている状況です。そのなかでさらに平