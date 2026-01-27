阪急大阪梅田駅近、数々のグルメが軒を連なる阪急電車の高架下に、大阪初出店「BOUL’ANGE 大阪梅田店」が2025年12月9日にOPEN。かわいらしいユニークな外観は、大阪を拠点に活動するアーティスト「slowth」さんが手がけられており、ブールアンジュと書かれた外観もフォトスポットにもなるくらいオシャレ。 BOUL’ANGE 大阪梅田店 店内には、ぎゅぎゅっとたくさんのパンたちがひしめき合うように並んでいま