¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥´¥ë¥Õ¥¡ー¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¬É¬ÆÉ¡£ Í­Â¼¼«¿È¡¢»ºµÙ¤ä°é»ù¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ò°®¤é¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÉüµ¢¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç»Å¾å¤²¤ë〝¤¤¤í¤Ï〞¤òÅÁ¼ø¤·¤Þ¤¹¡ª ¿¿¤Ã¤¹¤°ÂÇ¤Æ¤ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òºî¤ë ½Ðµå¤¬¥Ð¥é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¹½¤¨¤òÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª ¥¿¥Ã¥Á¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤é¡¢¥«¥Ã¥×¤ËÄÀ¤á¤ë»Å¾å¤²¤ò¡£¤½¤ÎºÝ¡¢Í­Â¼¤Ï¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê¥é¥¤¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥¢¥É¥ì