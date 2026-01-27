広島は２６日、春季キャンプ１、２軍メンバーの振り分けを発表した。末包昇大外野手（２９）は２軍スタートが決定。昨季４番も務めた主砲は、アピールを続けて少ないチャンスをつかむ決意を示した。ケガ以外で春季キャンプで１軍メンバーから外れるのは自身初。新井貴浩監督（４８）が選手たちに結果主義で横一線の競争をさせる方針を示す中、末包は２月１０、１１日に１軍で行われる紅白戦出場に照準を合わせていく。自らの立