【ワシントン共同】米南部オクラホマ州の鉱山会社「USAレアアース」は26日、トランプ政権から約16億ドル（約2500億円）の資金支援を受ける意向表明書を政権と締結したと発表した。政府は、国家安全保障に不可欠なレアアースの対中依存度の引き下げに向け、国内供給網を強化する狙い。発表によると、USAレアアースは資金支援の見返りに、政府に1610万株と約1760万株の新株予約権を提供する。資金支援は半導体投資法に基づくもの