大分県の日田ロータリークラブ（小ケ内聡行会長）は、日田ナシの栽培と販売に長年尽力したとして、JAおおいた日田梨部会相談役、梶原智俊（ちとし）さん（66）＝日田市東有田＝に本年度の職業奉仕賞を贈った。梶原さんは40年以上ナシ栽培に取り組んでおり、4期8年の会長など約20年間日田梨部会の役員を務めた。自身が培った栽培技術を広く部会員に共有したほか、県が農産物の輸出拡大を本格化させる前から台湾や香港への輸出に