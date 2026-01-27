衆院選は27日公示され、2月8日の投開票に向けて選挙戦が始まる。熊本県内では4選挙区に計14人が立候補する予定だ。高市政権の信任、消費税減税、物価高対策などを巡り論戦が交わされそうだ。立候補予定者は1〜3区が各3人、4区が5人。全選挙区で自民党前職に対し、元職や新人が挑む構図になる見通し。公明党と立憲民主党が結成した中道改革連合は新人を1区に擁立し、閣僚を務める自民前職、参政党新人と争う公算が大きい。立