大分県玖珠町長選に無投票で3選を果たした宿利政和氏（63）への当選証書付与式が26日、町役場であり、町選挙管理委員会の委員長職務代理者の穴井千津子委員から当選証書が手渡された。付与式で穴井委員は「町民が安心して暮らせる町づくりに体に気をつけて尽力いただきたい」とあいさつした。付与式に先立ち、町役場玄関では職員が宿利氏を出迎え、花束を贈り当選を祝福した。宿利氏は職員を前にあいさつし、「みなさんと手