大分市の男子中学生による三つの暴行動画が交流サイト（SNS）で拡散した問題を受け、市教育委員会は26日の記者会見で、加害生徒らが現在も登校できない状況にあることを明かした。8日の動画拡散後、加害生徒とみられる個人情報がネット上でさらされた。11日に同校での大量殺害を予告するメールが市ホームページに届いたことも影響しているという。学校の混乱は今も続いている。市教委はこの日、三つの動画に映った暴力行為を全