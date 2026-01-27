村議会の不信任決議で前村長が辞職したことに伴う熊本県球磨村長選で、25日に初当選を果たした無所属新人の大岩禎一氏（62）は「村政の混乱と停滞から脱却し、村民、議会、村が一致団結した誰一人取り残さない村づくりに取り組む覚悟だ」と抱負を語った。任期は25日から4年。村政の正常化を図るとともに、熊本豪雨からの復興や人口流出などの課題に効果的な対応を進めることができるか。手腕が問われる。元県森林局長の大岩氏