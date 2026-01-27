重機がうなる石木ダム建設工事現場の一角。反対する住民や支援者が座り込むテントの近くに、長崎県が「工事現場の安全確保」のために設けたカメラがある。「（現場に）入らんよう、監視されとる」。1月15日、この日が当番の住民女性は自嘲気味に言った。2010年から断続的に続く抗議の座り込みは現在、工事がある平日の午前中に、この場所とダム本体の堤防が置かれる場所の2カ所で実施。県と、ダムに反対して水没予定地に暮ら