熊本市交通局は23日、中央区西辛島町の交差点で上熊本発健軍町行きの市電が電車用の軌道信号を見落とし、「進め」を意味する黄色矢印が出ていないにもかかわらず、誤って進行するトラブルがあったと発表した。乗客22人にけがはなかった。交通局は国土交通省九州運輸局に、事故につながりかねないインシデントとして報告した。交通局によると、トラブルは21日午後3時過ぎに発生。9年超の経験がある40代の男性運転士は一般車両用