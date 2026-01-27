25日に投開票された長崎県松浦市議選（定数15）は、26日未明に新議員の顔触れが決まった。内訳は現職9人、新人6人。党派別では自民1人、共産1人、公明1人、無所属12人だった。定数は前回から1減となっていた。投票率は69・93％。前回は68・93％だった。当日有権者数は1万6867人（市選管調べ）。松浦市長選は無所属で現職の友田吉泰氏（61）が、無所属新人で元市議の大橋尚生氏（50）との一騎打ちを制し、3選を決めた。■松浦