トヨタ「“新”ハイエース」発表！ デザインが変わった！日本国内のみならず世界各地で絶大な信頼を獲得しているトヨタの商用バン「ハイエース」。現在国内展開されている5代目（200系）は、2004年の登場から20年を超える異例のロングセラーモデルとなっていますが、その地位に甘んじることなく、ビジネスからアウトドアまで広がる現代の多様なニーズに応えるべく進化を続けています。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新「