長崎県知事選の新人候補、平田研氏は石木ダム建設を巡り、有識者の意見を聴く「流域委員会」を設置する考えだが、現職の大石賢吾氏はこれに異を唱えている。委員会は反対住民らがダムに関する技術的な疑問点を協議する場として、昨年12月に設置を要望。県は「不要」と回答した経緯がある。国土交通省の官僚出身の平田氏は、県と住民との対話が進まない現状を「にらみ合い」と表現。「合意形成のための丁寧なプロセスの一環」と