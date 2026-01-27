長崎県諫早市と雲仙市を結んだ42・195キロを歩いて一周する「諫早・雲仙ウルトラウォーキング」が25日、諫早市のトランスコスモススタジアム長崎を発着点に行われた。今年が最後となる大会には、8歳から84歳までの約千人が県内外から参加。寒風に頬を赤くしながら、諫早湾を横切る景色を楽しみつつ歩を進めた。諫早、雲仙の魅力を生かしながら交流人口拡大につなげる狙いで、今回が6回目。来年1月31日には同じコースでフルマラ