4月7日告示、同12日投開票の佐賀県有田町長選に、新人で理容業の栗原繁氏（74）が26日、無所属で立候補する意向を表明した。町長選への出馬表明は、栗原氏が初めて。栗原氏は伊万里市出身。1996年から有田町内で理容店を営む。中国への陶磁器販売などに取り組むNPO団体代表なども務めてきた。町長選には2014年から出馬を続け、今回が4回目の挑戦。町財政に対し、一貫して税金の無駄遣いを指摘している。栗原氏は同日開いた記