福岡県大牟田市浄真町の内藤額縁店大牟田店で、絵はがき展が開かれている。愛好家団体「絵手紙ひまわり」（同市）と「荒尾絵手紙かなめの会」（熊本県荒尾市）が共同開催。会場には今年の干支（えと）「午（うま）」や松、しめ飾りなどを題材にした26点が並ぶ。31日まで。ひまわりの金子久美さん（71）は「相手への思いがこもった世界で1枚だけの絵手紙の温かさや魅力を感じてほしい」と話す。入場無料。「絵手紙文化を守っ