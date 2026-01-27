老朽化で解体予定の木造アパートをキャンバスに見立て、落書きなどを楽しむイベント「『すてない』たてものまるごとアート！」が28〜31日、福岡市南区大楠の「松田マンション」で開かれる。午前11時から午後4時までの間に出入り自由で参加でき、予約不要。2棟ある松田マンションは木造2階建てで、それぞれ1968年と78年に完成。住居用の賃貸アパートだが、近年はカレーやサンドイッチ店がテナントとして入る人気スポットだった