連合佐賀は26日、立憲民主党から離党し新党「減税日本・ゆうこく連合」から立候補する佐賀1区の前職原口一博氏について、推薦しないと発表した。立憲と公明党が結成した「中道改革連合」に対し、原口氏が批判的だったことや新党を立ち上げたことを踏まえ、判断した。連合佐賀は20日までに、原口氏と中道から立候補する佐賀2区の前職大串博志氏から推薦願を出されていた。21日の執行委員会で大串氏の推薦を決め、原口氏について