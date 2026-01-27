JAグループ佐賀の政治団体「県農政協議会」（大島信之会長）は26日、衆院選で自民党から立候補する佐賀1区岩田和親氏、2区古川康氏の前職2氏の推薦を全会一致で決めた。大島会長は「実績や農業への理解などを基準に協議した」と話した。ゆうこく連合前職の1区原口一博氏と、中道改革連合前職の2区大串博志氏も推薦依頼を提出していた。（松本紗菜子）