季節ごとに鮮やかなイルミネーションで彩られる福岡タワー（福岡市早良区百道浜）が、展望室を持つ電波塔では「ピクセルアニメ」の点灯日数が最多であるとして、ギネス世界記録に認定された。これを記念して28日まで毎晩、1年間の主要プログラムをまとめた特別イルミネーションを点灯している。