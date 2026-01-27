高市早苗首相は、1月25日に出演したフジテレビ系「日曜報道 THE PRIME」にて、2026年度内に食料品の消費税減税を目指す考えを示した。中道改革連合の野田佳彦共同代表は今秋からの導入を訴えている。 【画像】消費税減税に対して「こんな重要な政策を、思いつきのように急いで進めて本当に良いのか」と疑問を呈す議員 いっぽう、国民民主党の玉木雄一郎代表は、飲食店などの税負担、事務負担が増える可能性があることを