J1福岡は26日、前J1横浜Mスポーティングダイレクターの西野努氏（54）が同日付で社長に就任したと発表した。西野社長は福岡市のクラブ事務所で取材に応じ「地域と向き合って経営を行い、成長させていかないといけない」と決意を語った。クラブは今月5日に金明輝前監督による複数のコンプライアンス違反と契約解消を発表。対策室を設けるなど再発防止に努め、西野社長は「クラブに関わる人たちが自由に発言できる風土づくりが大