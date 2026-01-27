ソフトバンクの秋広が開幕スタメンを誓った。26日は山川の自主トレに参加し、打撃練習では柵越えを連発。昨年12月までは山川、1月は巨人の坂本に師事しトレーニングを行ってきた成果を見せた。山川からは体重移動などの助言を受け「打球が強くなり、角度も上がるようになった」と手応えを語る。巨人から移籍2年目の今季は「打撃が一番のアピールポイント」と開幕スタメンから自身初の1軍完走も目指す。