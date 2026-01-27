レスリング五輪２大会銅メダリストの浜口京子（４８）が気ままに語る好評連載「気合でＧＯ！」、今回は京子が刺激を受けたビッグな話題についてお届けする。新日本プロレス１・４東京ドーム大会で感じた本音や、退団が発表になったＥＶＩＬへの思いとは――。そして、なつぽい（３０）との結婚を発表した浜口道場出身の鷹木信悟（４３）が、浜口ジムにあいさつに来た際の秘話も公開。京子が思わず笑ってしまった鷹木の一言を明か