TikTokのアプリのアイコン（ロイター＝共同）【ハンブルク共同】ドイツ首都ベルリンの地方裁判所は、中国系動画投稿アプリ「TikTok（ティックトック）」の年齢確認が不十分だとして、13〜15歳の未成年利用者のデータを保護者の同意を得ずに広告などに利用することを禁じる判決を出した。違反した場合には最大で25万ユーロ（約4500万円）の罰金を科すと警告した。DPA通信が26日、報じた。消費者保護団体が、生年月日などの入力