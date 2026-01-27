26日午後11時50分ごろ、松山市平田町の2階建て住宅兼倉庫から出火、住宅部分が全焼し性別不明の2遺体が見つかった。住人の無職作道久志さん（89）と妻（86）と連絡が取れておらず、松山東署が出火原因や身元を調べている。署によると、作道さんは夫婦2人暮らし。1階が倉庫で、2階が住宅だった。近くの住民から「年寄り夫婦が住んでいる家が燃えている」と110番があった。現場はJR予讃線伊予和気駅から東約1.2キロの住宅や畑