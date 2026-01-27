?炎の飛龍?藤波辰爾（７２）が、新日本プロレスの棚橋弘至社長（４９）に緊急エールを送った。藤波は２６日、自著「マッチョ・ドラゴン式トレーニング古希でも闘える体づくり」（ホーム社・税込み２３１０円）の出版記念イベントに出席。「年齢を問わず夢を追いかけている人に読んでほしいと思います。くれぐれも無理をしないで、でも（トレーニングを）やり続けることが大事かなと」とＰＲした。さらにイベント後に取材に応