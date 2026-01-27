コロナ禍でボディメイクを始めた渡邉貴美（４８）が、美しいヒップラインの築き方を明かした。金融系の企業に勤める渡邉は、週５回トレーニングを行っている。俳優の金子賢が主催するボディーコンテスト「サマー・スタイル・アワード（ＳＳＡ）」の「ＲＥＧＩＯＮＡＬ ＱＵＡＬＩＦＹＩＮＧ ＦＩＮＡＬ」（１１月２９日、東京・ＴＦＴホール）ビキニモデルマスターズで、準優勝を果たした。２０２２年から真剣にボディメイク