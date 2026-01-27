今夏に北中米Ｗ杯が開催されるメキシコのサッカースタジアムで武装集団による銃撃事件が発生し、Ｗ杯開催へ向けて治安上の懸念が高まっている。欧米メディアは２５日に事件の発生を一斉に報道。メキシコ中部グアナフアト州サラマンカにあるサッカースタジアムで試合中に銃撃があり、これまでのところ少なくとも１１人が死亡し、１２人が負傷したと伝えられている。現在、警察などが捜査を進めている。英紙「ガーディアン」は