ソフトバンクの山川穂高内野手（３４）が、先輩から教わった?ベスト減量法?で着実に体重を落としている。２６日、福岡市内の球場で自主トレを公開。昨年の日本シリーズ終了時に１１４キロあった体重が、現在は１０５キロまで減少したことを明かし、「今回ほど無駄がなくというか、実際に走ったり動いたりしても体の動きが非常に力強いのに体が軽い」と手応えを語った。持ち前の長打力を武器に４度の本塁打王に君臨するなど輝か