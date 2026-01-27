中日・高橋宏斗投手（２３）が２６日、２大会連続でＷＢＣの出場メンバーに選出された。前回大会に続いて今大会でも侍ジャパン最年少メンバーとなるが「もう一度世界一をとれるように頑張ります！」とも語り、連覇に向けて気合十分だ。高橋宏は今オフもロッテの澤田、廣池とともに、師匠であるドジャース・山本由伸投手（２７）の自主トレに参加。「日々いろんな発見があった」と充実した時間を過ごした。加えて実はこの自主ト