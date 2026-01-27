「広告」から「冒険」へ！ ARスタンプラリーという手法にとどまらず、企画・導線設計・体験設計までを一括で支援する新しいAR活用サービス『AR Story Planner』。その開発に込められた想いと、ワクワクが止まらない未来の街歩きについて開発担当者に伺いました。 新サービス『AR Story Planner』「ネットを見ていると広告ばかり出てきて、少し疲れてしまう……」そんな風に感じることは、ありませんか？今、広告の世界では、ネッ