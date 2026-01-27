ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「植木鉢」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）【質問】あなたは、植木鉢でお花を育てています。植木鉢が古くなってきたので、新しいものに変えようと思います。さて、新しい植木鉢はどのくらいの大きさにしますか