きっかけは「発掘」ドラマの成否を握るカギは？一言では答えにくいが、配役以上にストーリー＝「脚本」を重視する向きは少なくないだろう。この1月期の連続ドラマの中で、竹内涼真（32）主演のテレビ朝日系「再会〜Silent Truth〜」（火曜午後9時）は、カンテレ・フジ系で放送された草なぎ剛（51）主演の「僕の生きる道」など「僕シリーズ」3部作で知られる、橋部敦子さんが脚本を担当している。【写真を見る】カンフーの要素