1月27日をもって、日本からジャイアントパンダがいなくなる。台湾有事が「存立危機事態」になり得ると高市早苗首相が国会答弁をして以来、日中の緊張状態は高まり、外交関係が冷え込んでいる。再誘致という友好ムードにはほど遠く、いつ日本へパンダが戻ってくるかは、見込みが立たない状況だ。それでは代替案として近隣国へパンダを見に行って「パンダロス」を癒やしてみませんか？という提案をしてみた。【写真】パンダロス