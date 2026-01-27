フジテレビの日曜朝のトーク番組「ボクらの時代」（7:00〜7:30）と続いて放送される報道番組「日曜報道 THE PRIME」（7:30〜8:55）が3月で終了。2番組を合わせた2時間枠で俳優の谷原章介（53）をMCにした新たな情報番組をスタートさせるという。SNSでは「ボクらの時代」の終了を惜しむ声と同時に「また谷原か……」との声があふれている。＊＊＊【写真を見る】「サン！シャイン」打ち切りに続いて…フジを退社した“人気美女