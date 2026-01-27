【経済指標】 ＊米耐久財受注（11月速報値） 22:30 結果5.3％ 予想3.8％前回-2.2％（前月比） 結果0.5％ 予想0.3％前回0.1％（除輸送・前月比） 【発言・ニュース】 ＊米２年債入札結果 最高落札利回り3.580％（WI：3.594％） 応札倍率2.75倍（前回：2.54倍）