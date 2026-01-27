アストロズのホセ・アルテューべ外野手（３５）が３月に開催されるＷＢＣに不参加となると２６日（日本時間２７日）、ＭＬＢ公式サイトのブライアン・マッガート記者が伝えた。記事によると、アルテューべ自身は２４日（同２５日）に球団のファンフェスタに参加した際には、チームのロペス・ベンチコーチが監督を務めるベネズエラ代表として大会に参加したい意向を示していたが、春季キャンプを離脱することなく、開幕に備えてほ