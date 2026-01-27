アメリカでは東部から南部にかけ歴史的な寒波が到来し、これまでに少なくとも25人が死亡しました。レビット報道官「ホワイトハウスはこれから数日間、寒波で深刻な影響を受けた各州の知事らとの情報交換を続けます」アメリカでは歴史的な寒波の影響で各地で大雪となり、AP通信によりますと、これまでにニューヨーク州やテキサス州・ミシシッピ州などで、少なくとも25人が死亡しました。また、メーン州ではプライベートジェット機が